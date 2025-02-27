С 1 марта выплаты переселенцев автоматически продлятся еще на полгода

С 1 марта выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будут автоматически продлены еще на шесть месяцев. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Украины.



В настоящее время около 1,2 миллиона переселенцев получают государственную финансовую помощь, предназначенную для украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны и переехать в другие регионы. Выплата остается доступной для всех нынешних получателей при условии соответствия установленным критериям.



Благодаря этому переселенцы продолжат получать государственную поддержку: взрослым будет выплачиваться 2 тысячи гривен в месяц, а детям и лицам с инвалидностью — 3 тысячи гривен.



Финансовая помощь предоставляется ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ, относящегося к уязвимым категориям, а также тем, чей среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц).