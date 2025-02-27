Трамп: военные США не должны участвовать в гарантиях безопасности Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что Америке не придется участвовать в обеспечении безопасности Украины после того как будет достигнуто мирное соглашение.



Отвечая на вопрос о возможном военном участии США в гарантиях безопасности Украины, он отметил: «Я не думаю, что мы будем нужны». По его словам, главной задачей является заключение «долгосрочного соглашения».



Трамп также прокомментировал угрозу атаки России на британские войска, если те будут расположены в Украине. По его словам, Великобритания способна защитить себя самостоятельно.



«Что я всегда знал о британцах, так это то, что они не нуждаются в особой помощи. Они умеют постоять за себя… Британцы — невероятные солдаты, невероятные военные. Но если помощь все же понадобится, я всегда буду с англичанами», — заявил президент США на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне.



Комментируя возможность размещения миротворческого контингента в Украине, Трамп связал этот вопрос с заключением соглашения о добыче полезных ископаемых.



«Вы говорите о миротворческих силах? Нам сначала нужно заключить соглашение. Сейчас мы ведем переговоры. У нас есть Россия, есть Украина, и, думаю, мы достигли значительного прогресса. Россия ведет себя очень конструктивно… Я считаю, что мы близки к соглашению», — заявил он.

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность разработки полезных ископаемых не только в Украине, но и в России после заключения мирного соглашения между двумя странами.