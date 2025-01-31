Из-за якобы слов Буданова об «угрозе существования Украины» СБУ возбудила уголовное дело

Начальник ГУР Кирилл Буданов. Фото: Wikiwand

СБУ возбудила уголовное дело из-за утечки предположительных слов руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова об «угрозе существования Украины».

Об этом рассказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире программы «Тема с Мосейчук».

«Это вопросы государственного уровня, которые стоят, в том числе, человеческих жизней. Возбудили уголовное дело — и правильно сделали. Пусть разбираются, чтобы больше таких ситуаций не было», — заявил он.

Ранее глава ГУР на закрытой встрече в Верховной Раде якобы заявил, что если до лета не будет серьезных переговоров, «то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины», цитирует его издание «Украинская правда» со ссылкой на свой источник. При этом в ГУР отрицают, что Буданов произносил такие слова.

Вечером 30 января президент Украины Владимир Зеленский провел «долгий разговор» с Будановым.

«Был сегодня долгий разговор с Будановым относительно наших задач и перспектив, различных сценариев. Важно действовать активно», — рассказал Зеленский, однако ничего не сообщил об уголовном деле.