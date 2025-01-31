Через нібито слова Буданова про «загрозу існування України» СБУ порушила кримінальну справу

Начальник ГУР Кирило Буданов. Фото: Wikiwand

СБУ порушила кримінальну справу через витік слів керівника Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова про «загрозу існування України».

Про це розповів народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі програми «Тема з Мосейчук».

«Це питання державного рівня, які стоять, зокрема, людських життів. Порушили кримінальну справу і правильно зробили. Нехай розбираються, щоби більше таких ситуацій не було», — заявив він.

Раніше голова ГУР на закритій зустрічі у Верховній Раді нібито заявив, що якщо до літа не буде серйозних переговорів, «далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України», цитує його видання «Українська правда» з посиланням на своє джерело. При цьому в ГУР заперечують, що Буданов вимовляв такі слова.

Увечері 30 січня президент України Володимир Зеленський провів «довгу розмову» з Будановим.

«Була сьогодні довга розмова з Будановим щодо наших завдань та перспектив, різних сценаріїв. Важливо діяти активно», — розповів Зеленський, проте нічого не повідомив про кримінальну справу.