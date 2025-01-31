Крупный пожар произошел в Буденновском районе Донецка вечером 30 января

Двухэтажное здание складского помещения в Буденновском районе оккупированного Донецка загорелось вечером четверга.
Сообщение об этом появилось на сайте Главного управления МЧС России.
Отмечается, что огонь быстро охватил все помещение, пламя перешло и на близлежащую постройку.
В ликвидации пожара были задействованы 73 спасателя и 20 единиц техники. Кроме того, было создано 7 звеньев газодымозащитников.
Пожар уничтожил 400 квадратных метров кровли и продукцию склада на площади 2,6 тысяч квадратных метров.
Причины происшествия выясняются.
Погибших и пострадавших нет.