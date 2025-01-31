Крупный пожар произошел в Буденновском районе Донецка вечером 30 января

Вечером 30 января в Буденновском районе Донецка полыхал сильный пожар. Фото: МЧС РФ

Двухэтажное здание складского помещения в Буденновском районе оккупированного Донецка загорелось вечером четверга.

Сообщение об этом появилось на сайте Главного управления МЧС России.

Отмечается, что огонь быстро охватил все помещение, пламя перешло и на близлежащую постройку.

В ликвидации пожара были задействованы 73 спасателя и 20 единиц техники. Кроме того, было создано 7 звеньев газодымозащитников.

Пожар уничтожил 400 квадратных метров кровли и продукцию склада на площади 2,6 тысяч квадратных метров.

Причины происшествия выясняются.

Погибших и пострадавших нет.