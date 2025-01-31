Велика пожежа сталася у Будьонівському районі Донецька увечері 30 січня

Двоповерхова будівля складського приміщення у Будьоннівському районі окупованого Донецька спалахнула увечері четверга.
Повідомлення про це з'явилося на сайті Головного управління МНС Росії.
Зазначається, що вогонь швидко охопив усі приміщення, полум'я перейшло і на довколишню споруду.
У ліквідації пожежі було задіяно 73 рятувальники та 20 одиниць техніки. Крім того, було створено 7 ланок газодимозахисників.
Пожежа знищила 400 квадратних метрів покрівлі та продукцію складу на площі 2,6 тисячі квадратних метрів.
Причини події з'ясовуються.
Загиблих та постраждалих немає.