Велика пожежа сталася у Будьонівському районі Донецька увечері 30 січня

Увечері 30 січня у Будьонівському районі Донецька виникла сильна пожежа. Фото: МНС РФ

Двоповерхова будівля складського приміщення у Будьоннівському районі окупованого Донецька спалахнула увечері четверга.

Повідомлення про це з'явилося на сайті Головного управління МНС Росії.

Зазначається, що вогонь швидко охопив усі приміщення, полум'я перейшло і на довколишню споруду.

У ліквідації пожежі було задіяно 73 рятувальники та 20 одиниць техніки. Крім того, було створено 7 ланок газодимозахисників.

Пожежа знищила 400 квадратних метрів покрівлі та продукцію складу на площі 2,6 тисячі квадратних метрів.

Причини події з'ясовуються.

Загиблих та постраждалих немає.