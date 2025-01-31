«ДНР» незаконно відправила донеччанина в колонію на 13 років

Угруповання «ДНР» незаконно засудило 69-річного жителя окупованого Донецька до 13 років колонії. Його звинуватили у «шпигунстві».



«Слідчі» заявили, що в період з грудня 2018 по травень 2022 року колишній співробітник СБУ, перебуваючи на окупованій території Донецької області, збирав, зберігав інформацію про організаційно-штатну структуру «МДБ ДНР», а також про його особовий склад, військові звання, контактні телефони. Все це він нібито передавав українській спецслужбі.



Раніше так званий Верховний суд ДНР виніс вирок у кримінальній справі стосовно 40-річного громадянина Грузії Ніколоса Беріанідзе.