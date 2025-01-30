Российский суд заключил в колонию украинца, которого похитили, когда он приехал домой к матери на Харьковщину

Городской суд Санкт-Петербурга (РФ) вынес приговор 29-летнему гражданину Украины Ивану Забавскому, осудив его к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже (статья 276 УК РФ). О судебном решении сообщает издание «Медиазона».

Забавский был задержан в июне 2023 года. Он жил в Харькове и работал в кафе, где готовили шаурму. Его мать, Марина Забавская, после начала российского вторжения оставалась в селе Таволжанка Харьковской области.

В сентябре 2022 года во время обстрела погибла ее родная сестра. По мере приближения российских войск Марина решила покинуть село и выехать в Россию. Из-за отсутствия связи в Таволжанке Иван не мог с ней связаться. Чтобы найти мать, он отправился туда водителем грузовика с гуманитарной помощью — на тот момент в прифронтовую зону пропускали только такие машины. После этого его след пропал, а само село оказалось под российской оккупацией. Позже Марина вернулась в Украину, и соседи рассказали ей, что видели, как ее сына уводили российские военные.

Лишь в мае 2023 года российское министерство обороны ответило на запрос матери, сообщив, что Иван находится в России и был задержан «за противодействие специальной военной операции». Такая формулировка нередко встречается в официальных письмах российских военных, когда речь идет о гражданских украинцах, которых они задерживают.

Судебное разбирательство по делу Забавского началось только летом 2024 года. Процесс проходил в закрытом режиме, и детали обвинения не раскрывались. Прокурор в ходе прений настаивал на наказании в виде 13 лет лишения свободы.



Издание пишет, что украинец сообщил о пережитых пытках. В своем письме Забавский описал «долгие и ужасные десять месяцев в плену, где каждый день казался годом», а избиения происходили «не менее двух-трех раз в сутки».



Он также упоминал постоянный голод — по его словам, пленным выдавали порции не более 100–150 граммов.



«Электричество, резиновые дубинки, ноги были как светофор — одни синяки сходили, другие появлялись, и так каждый день», — написал он.



Забавский признал вину в сотрудничестве с СБУ и в «действиях, указанных в материалах дела». Однако он утверждал, что пошел на это, пытаясь спасти свою мать, оказавшуюся в зоне боевых действий.



Адвокат Ивана Забавского Андрей Чертков, комментируя приговор, заявил, что его подзащитный провел «около десяти месяцев» в заключении без предъявления обвинений. По его словам, такая практика широко применяется к украинцам, оказавшимся в плену.



Напомним, что «Верховный суд ДНР» вынес «пожизненный приговор» гражданину Грузии, который в «Азове» оборонял Мариуполь.