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Награжденный Путиным депутат-единорос брал деньги с военных за освобождение от службы

03 февраля 2025, 15:29

Награжденный Путиным депутат-единорос брал деньги с военных за освобождение от службы

Депутат из Брянской области РФ Владимир Реук зарабатывал на военных. Фото: ASTRA Депутат из Брянской области РФ Владимир Реук зарабатывал на военных. Фото: ASTRA

В России брянский депутат-единорос брал деньги с военных, обещая вернуть их с войны. Об этом пишет сегодня издание ASTRA со ссылкой на пресс-службу судов региона. 

Отмечается, что экс-депутат Клинцовского городского совета, «Z-волонтер» Владимир Реук зарабатывал на том, что брал деньги у участников войны с Украиной в обмен на госнаграды и выплаты за ранения, а также за освобождение от службы.

Против него возбуждено уголовное дело по трем эпизодам мошенничества (статья 159 УК РФ), сообщает пресс-служба судов региона.

Издание отмечает, что в 2023 году президент РФ Владимир Путин наградил Реука орденом «За заслуги перед Отечеством».

Ранее сообщалось, что по подозрению в бандитизме и разбое задержан так называемый «глава» администрации оккупированного Северскодонецка Луганской области Николай Моргунов.

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