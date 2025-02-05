Россия атаковала Украину ракетами «Искандер-М» и 104 дронами: детали

Средство ПВО ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 5 февраля 2025 года РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 104-мя ударными БПЛА «Shahed». Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.



«По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57 "Шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой и Кировоградской областях», — говорится в сообщении.



Также 42 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. Вследствие атаки РФ пострадали Киевщина, Кировоградщина, Сумщина, Харьковщина и Донецкая область.

Ранее сообщалось, что россияне дронами охотятся на жителей и их автомобили в Покровске.