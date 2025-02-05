Росія атакувала Україну ракетами «Іскандер-М» і 104 дронами: деталі

Засіб ППО ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 5 лютого 2025 року РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 104 ударними БПЛА «Shahed». Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.







«Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 "Шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях», - йдеться у повідомленні.



Також 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені. Внаслідок атаки РФ постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донецька область.

Раніше повідомлялося, що росіяни дронами полюють на мешканців та їхні автомобілі у Покровську.