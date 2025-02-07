Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Реформа военной службы в Украине: для молодежи появятся специальные контракты

07 февраля 2025, 23:01

Реформа военной службы в Украине: для молодежи появятся специальные контракты

В Украине планируют ввести годовой контракт с высоким денежным обеспечением для привлечения молодых граждан в возрасте 18–24 лет в армию. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью агентству Reuters.

Он отметил, что этот контракт рассчитан на один год, а все детали будут обнародованы в ближайшее время. В нем предусмотрены значительные льготы и высокое денежное обеспечение.

Зеленский также отметил, что этот контракт будет прозрачным и справедливым, предусматривающим финансовые стимулы, гарантии качественной подготовки и открытый диалог между военными и командирами.

Кроме этого правительство Украины одобрило проект указа президента, который вносит изменения в порядок прохождения военной службы в ВСУ, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Среди ключевых изменений:

  • Отмена срочной службы — этот формат будет полностью упразднен.
  • Новые правила военной карьеры — звания и должности будут присваиваться по конкурсу и рейтингу, а не только по выслуге лет.
  • Ротации — военных будут переводить на другие должности для расширения их опыта.
  • Обновленная система контрактов — процесс подписания и продления контрактов будет упорядочен.
  • Новые виды службы — появится базовая военная служба и служба резервистов.

Эти изменения являются частью большой реформы по внедрению стандартов НАТО, однако значительная часть из них вступит в силу только после войны, отметил Гончаренко.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в Украине не готовятся к снижению мобилизационного возраста.

Украина обсуждает с США мобилизацию и ее продвижение, а также  мобилизационный возраст. Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что вопрос о снижении возраста мобилизации до 18 лет в ходе обсуждения данной темы никогда не становился точкой разногласия или напряжения.

ТЕГИ

Прочее
служба по контракту
Организации
Всу

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:09
Главное за день: Оккупанты закрыли Лисичанск. Бои в городской застройке Торецка
15:26
Россия запрещает украинцам без паспорта РФ покупать инсулин и лекарства
15:21
Еще двоих экс-сотрудников СИЗО подозревают в госизмене — они остались работать в Мариуполе
11:59
Оккупированный Лисичанск закрыли на въезд и выезд: в ОВА рассказали, что известно
10:24
В группировке «ЛНР» оккупанты впервые лишили гражданства РФ жительницу Новодружеска
09:17
Россия перебрасывает ПВО из Крыма, оставляя полуостров без защиты — «АТЕШ»
23:00
Главное за день: Зерно из оккупированной Украины в Египте. F-16 от Нидерландов
19:47
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
17:40
Обстрел оккупированной Горловки: центр города без света
11:58
На захваченной Луганщине вдвое подорожал проезд
09:48
Войска РФ продвинулись в двух населенных пунктах Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Трамп анонсировал переговоры. Новой обмен пленными
22:15
Еще четверо «депутатов ДНР» получили подозрения от прокуратуры Донецкой области
15:20
Призывник без прав на КАМАЗе протаранил Су-25 в Симферополе
23:14
Главное за день: Жертвы атаки РФ в Изюме. Сын Януковича зарабатывает на продаже угля
22:02
Сын Януковича зарабатывает на продаже угля из оккупированного Донбасса в Турцию – СМИ
11:58
При обстреле оккупированной Горловки пострадали 7 человек
09:17
В Украину вернулись 12 детей, вывезенных в Россию
08:30
Армия РФ подвинулась в Часов Яре и еще возле трех населенных пунктов Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: В Москве убили Арсена «Горловского». Трамп проявил интерес к ресурсам Украины
все новости
23:09
Главное за день: Оккупанты закрыли Лисичанск. Бои в городской застройке Торецка
23:01
Реформа военной службы в Украине: для молодежи появятся специальные контракты
22:30
Удар РФ по Славянску: что известно о последствиях
21:45
Три тысячи долларов за пересечение границы: в Донецкой области задержали организатора незаконного бизнеса
21:13
Взрывы на Донетчине: несколько городов частично остались без света
20:42
Трамп допустил встречу с Зеленским на следующей неделе
19:40
Бои в Торецке продолжаются в городской застройке — «Хортица»
18:48
В Украине первая семья переселенцев получила субсидию на аренду жилья
18:25
Для Краматорска и Покровска закупят защитные заграждения на 70 млн гривен
17:30
Украли более 2 млн гривен: суд рассмотрит дело чиновника из Луганской области
17:14
Российские оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновскую громаду: есть пострадавший
16:54
Украинская армия провела операцию и подорвала дома с военными РФ в Торецке
16:36
В DeepState опровергли информацию об оккупации Торецка: аналитики рассказали, где идут бои
16:31
В Херсоне российский дрон убил работника критической инфраструктуры
16:11
В Минобороны РФ заявили о захвате Торецка: в ВСУ утром сообщали о боях в городе
16:07
Запуска «Орешника» по Киеву в четверг не было
15:37
Нацгвардейцы взяли в плен шесть российских военных, которые пошли на штурм под Покровском
15:34
Россияне повредили часть железнодорожного пути в Константиновке
15:26
Россия запрещает украинцам без паспорта РФ покупать инсулин и лекарства
15:21
Еще двоих экс-сотрудников СИЗО подозревают в госизмене — они остались работать в Мариуполе
все новости
ВИДЕО
Подрыв домов с российскими военными в Торецке. Фото: кадр из видео Украинская армия провела операцию и подорвала дома с военными РФ в Торецке
07 февраля, 16:54
Пленные российские военные на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Нацгвардейцы взяли в плен шесть российских военных, которые пошли на штурм под Покровском
07 февраля, 15:37
Уничтоженная РЛС «Зоопарк-1» на Северском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили российскую РЛС «Зоопарк-1» на Северском направлении: система была серьезной угрозой
07 февраля, 14:38
Силы обороны показали, как с помощью FPV-дронов уничтожают врага возле Великой Новоселки. Фото: скриншот ВСУ ликвидировали десятки российских захватчиков вблизи поселка Великая Новоселка
07 февраля, 12:16
Взрыв на ж/д полотне, который нарушил логистику РФ. Фото: кадр из видео Бойцы «Омега» подорвали ж/д полотно, нарушив логистику РФ
07 февраля, 10:59
Удар по российским солдатам в укрытии в Часов Яре. Фото: кадр из видео В Часов Яре украинская армия беспилотниками уничтожила российских солдат в укрытиях: кадры
07 февраля, 10:10

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор