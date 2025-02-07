Реформа военной службы в Украине: для молодежи появятся специальные контракты

В Украине планируют ввести годовой контракт с высоким денежным обеспечением для привлечения молодых граждан в возрасте 18–24 лет в армию. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью агентству Reuters.



Он отметил, что этот контракт рассчитан на один год, а все детали будут обнародованы в ближайшее время. В нем предусмотрены значительные льготы и высокое денежное обеспечение.



Зеленский также отметил, что этот контракт будет прозрачным и справедливым, предусматривающим финансовые стимулы, гарантии качественной подготовки и открытый диалог между военными и командирами.



Кроме этого правительство Украины одобрило проект указа президента, который вносит изменения в порядок прохождения военной службы в ВСУ, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Среди ключевых изменений:

Отмена срочной службы — этот формат будет полностью упразднен.

Новые правила военной карьеры — звания и должности будут присваиваться по конкурсу и рейтингу, а не только по выслуге лет.

Ротации — военных будут переводить на другие должности для расширения их опыта.

Обновленная система контрактов — процесс подписания и продления контрактов будет упорядочен.

Новые виды службы — появится базовая военная служба и служба резервистов.

Эти изменения являются частью большой реформы по внедрению стандартов НАТО, однако значительная часть из них вступит в силу только после войны, отметил Гончаренко.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в Украине не готовятся к снижению мобилизационного возраста.



Украина обсуждает с США мобилизацию и ее продвижение, а также мобилизационный возраст. Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что вопрос о снижении возраста мобилизации до 18 лет в ходе обсуждения данной темы никогда не становился точкой разногласия или напряжения.