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Украинских пленных пытали в колониях Петербурга по приказу главы УФСИН — WSJ

11 февраля 2025, 16:43

Украинских пленных пытали в колониях Петербурга по приказу главы УФСИН — WSJ

В колониях и СИЗО российского Санкт-Петербурга украинских военных пытали по приказу главы Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Игоря Потапенко (на фото) В колониях и СИЗО российского Санкт-Петербурга украинских военных пытали по приказу главы Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Игоря Потапенко (на фото)

В СИЗО и колониях российского Санкт-Петербурга по приказу главы Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Игоря Потапенко пытали украинских пленных. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что в первые недели после начала полномасштабной войны в СИЗО и колониях Санкт-Петербурга и Ленинградской области происходили жестокие пытки украинских пленных, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свидетельства трех бывших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). 

Источник издания утверждает, что бывший глава УФСИН Игорь Потапенко отменил все ограничения на насилие в отношении заключенных и разрешил не использовать видеорегистраторы, что облегчало сокрытие преступлений. Также, по его указанию, надзиратели могли носить балаклавы, чтобы их личности не были раскрыты.

Сотрудники ФСИН, которые согласились рассказать свои истории изданию, утверждают, что украинцы подвергались насилию до тех пор, пока не ломались дубинки. Один из пленных умер от сепсиса, так как его раны не заживали. Кроме того, к заключенным постоянно применяли электрошокеры.

Эти бывшие сотрудники также дали показания следователям Международного уголовного суда и вошли в программу защиты свидетелей.

Игорь Потапенко, родившийся в 1967 году в городе Шостка Сумской области, начинал свою службу в УВД Воронежской области, где также возглавлял исправительную колонию строгого режима. 

В 2009 году Потапенко стал руководителем УФСИН по Воронежской области, а в 2010 году перешел на пост начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

7 ноября 2024 года было объявлено, что Игорь Потапенко занял должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, став частью администрации главы города.

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