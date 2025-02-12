Українські танкісти прямим наведенням впритул знищили російські фортифікації на Донеччині: кадри

Знищення російських фортифікацій на Донеччині. Фото: кадр із відео

Танкісти 1-ї танкової бригади ЗСУ прямим наведенням впритул знищили фортифікації російських військ у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Ціллю були доти окупантів. Танкісти наблизилися до укріплень і розстріляли їх.



«Виїзд на пряме наведення у реаліях сучасної війни вимагає точності, швидкості та відважності екіпажу», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку ЗСУ знищили рідкісну бойову техніку росіян – корабельний бомбомет «Смерч-2».