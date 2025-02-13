Смертельное ДТП в Покровском районе: подозреваемого военного будут судить

Будут судить военнослужащего, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в городе Родинское Покровского района Донецкой области. В результате аварии погибли трое человек, среди них — 12-летний ребенок. Об этом передает Государственное бюро расследований.



Если вину подозреваемого смогут довести, мужчине грозит до 10 лет заключения.



Как отмечается, авария произошла 11 сентября 2024 года около 06:00 в районе выезда на автотрассу с улицы Шахтерской славы города Родинское Покровского района.



«Работники ГБР назначили ряд экспертиз и установили все обстоятельства ДТП. Военнослужащий двигался на служебном автомобиле по второстепенной дороге. При выезде из города он не остановился и врезался в автомобиль ВАЗ, который двигался по автотрассе». В результате столкновения водитель «ВАЗ» погиб на месте. Также несовместимые с жизнью телесные повреждения получили пассажиры — женщина и 12-летний мальчик», — говорится в сообщении.



Военнослужащего обвиняют в нарушении правил вождения или эксплуатации машин, которое повлекло за собой гибель нескольких лиц (ч. 2 ст. 415 УК Украины).



Ранее мы писали, что сотрудники ГБР завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего, который совершил смертельное ДТП в городе Славянск Донецкой области.