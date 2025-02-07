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Еще двоих экс-сотрудников СИЗО подозревают в госизмене — они остались работать в Мариуполе

07 февраля 2025, 15:21

Еще двоих экс-сотрудников СИЗО подозревают в госизмене — они остались работать в Мариуполе

Еще двоих экс-сотрудников СИЗО подозревают в госизмене — они остались работать в Мариуполе

Двум правоохранителям в Донецкой области заочно предъявлено подозрение в государственной измене. Оба — из Мариуполя, который на данный момент оккупирован российской армией.

В 2022 году сотрудники Мариупольского следственного изолятора начали сотрудничать с российскими оккупантами. Следствие утверждает, что разделяя пророссийские взгляды, старший инспектор отдела интендантского и хозяйственного обеспечения и младший инспектор отдела режима и охраны перешли на сторону РФ.

Они добровольно заняли должности в изоляторе, который был незаконно передан под управление так называемой «государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции ДНР». В тот период в учреждении содержалось 353 заключенных.

«Подозреваемые исполняют преступные приказы оккупационного руководства, нарушая конституционные права заключенных. Некоторые из них уже должны были предстать перед украинским судом или быть освобождены, однако незаконно продолжают находиться под стражей», — сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Ранее был заочно осужден экс-правоохранитель, который нарушает права заключенных в захваченном Мариупольском следственном изоляторе.

Также в Донецкой области прокуратура сообщила о подозрении 6 мужчинам, которые воевали в составе войск РФ против ВСУ на Донбассе

 

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