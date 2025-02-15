В окупованому Луганську засудили росіянина, який нібито влаштував замах на колишнього главу «МВС ЛНР»

На окупованій території Луганської області суд «ЛНР» виніс вирок у кримінальній справі стосовно 29-річного громадянина РФ Олександра Дегтярьова. Його звинуватили у державній зраді. При цьому не уточнюється, чи має затриманий паспорт громадянина України.



Окупанти стверджують, що у 2023 році Дегтярьов був завербований співробітником СБУ і добровільно збирав дані про російських військових та угруповання «ЛНР».



Інформацію, яку передав Дегтярьов, співробітники СБУ використали для організації вибуху в перукарні в Луганську, внаслідок якого одна людина загинула, шість — дістали поранення різного ступеня важкості. Йдеться про замах на життя колишнього «вріо глави МВС ЛНР» Ігоря Корнета у травні 2023 року.



Олександра Дегтярьова позбавили волі на 18 років із відбуванням перших 3 років у в'язниці, 15 — у виправній колонії суворого режиму.