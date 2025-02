«ДНР» та російські чиновники будують бізнес із компаніями з Китаю на окупованій Донеччині

Китайські компанії інвестують у будівництво промислових об'єктів на тимчасово окупованій території Донецької області, що сприяє зміцненню російської окупаційної влади та дають Росії можливість заробляти в обхід західних санкцій. Про це йдеться у розслідуванні «Реальної газети».



За інформацією розслідувачів, китайські підприємства співпрацюють із російськими структурами, пов'язаними з військово-промисловим комплексом. Це може свідчити про глибшу економічну взаємодію Китаю з Росією в контексті війни, попри офіційні заяви Пекіна про нейтралітет.



Розслідування вказує на кілька конкретних локацій на Донеччині, де китайські компанії ведуть будівництво.



Джерела «Реальної газети» в окупованому Донецьку кажуть, що китайські інвестиції «зайшли» у проєкт «Каранський кар'єр» у селищі Мирне під Волновахою. Це сталося з самого початку його окупації ще у 2022 році, але офіційно співробітництво оформили лише за рік. А функціонери угрупування «ДНР» за очі називають підприємство не «Каранським», а «Китайським кар'єром».



У листопаді 2023 року так званий «прем'єр ДНР» Євген Солнцев заявив, що «Каранський кар'єр» підписав угоди про співпрацю з двома китайськими фірмами.



У місцевих медіа пишуть, що з кар'єру вивозять вантажівки щебінь, граніт та бетон на Маріупольський напрямок. Це укладання асфальтобетону на стратегічних для російської військової техніки трасах Донецьк – Маріуполь, Тельманове — Волноваха, Амвросіївка — Маріуполь та інших приазовських магістралях, це дороги та забудови у самому Маріуполі — ключові для РФ у цьому районі.



«Прем'єр ДНР» у своєму телеграм-каналі називав партнерами ТОВ «Каранський кар'єр» Amma Сonstruction Machinery Co. Ltd (安玛工程设备(河南)有限公司Zhongxin Heavy Industry Machinery Co., Ltd. Обидва зареєстровані в Китаї, активно ведуть бізнес за кордоном, зокрема з Росією.

У 2024 році Солнцев намагався заманити в захоплену частину Донецької області вже державні концерни з Китаю. У квітні 2024 року Солнцев поїхав як учасник на Російсько-китайський будівельний форум у Харбін, КНР.



Там він презентував керівництву Уханьського проектно-дослідницького інституту чорної металургії інвестиційний потенціал ДНР. Після цього він заявив, що «визначив варіанти взаємодії з двома китайськими компаніями» — Genertec International Co Ltd і China Xinxing Group Co Ltd. Обидві компанії є дочірніми компаніями China General Technology (Group) Holding Co., Ltd, гігантської державної корпорації, 100% акцій якої належить уряду Китайської народної республіки.



Експерти зазначають, що активна економічна співпраця Китаю та Росії на окупованих територіях може ускладнити зусилля щодо досягнення миру в Україні. Якщо ця тенденція збережеться, Україна може вимагати від міжнародної спільноти запровадження додаткових обмежень проти китайських компаній, які підтримують російські проєкти на Донбасі.