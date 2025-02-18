У Туреччині відбулися переговори Зеленського та Ердогана

Лідери Туреччини та України провели переговори в Анкарі. Фото: https://www.aa.com.tr

У вівторок, 18 лютого, відбулася зустріч Володимира Зеленського та його турецького колеги Реджепа Тайіпа Ердогана в Анкарі. Візит пройшов у закритому режимі. Про це повідомляють турецькі ЗМІ.



Ердоган привітав Зеленського біля входу до президентського комплексу. Лідери зробили пам'ятне фото на тлі державних прапорів Туреччини та України.



Після завершення двосторонньої зустрічі глав держав відбудеться спільна пресконференція.





Як зазначається, 17 лютого про зустріч повідомив керівник управління з питань комунікацій адміністрації турецького лідера Фахреттін Алтун.



За його словами, у ході переговорів будуть розглянуті відносини стратегічного партнерства між Туреччиною та Україною у всіх його аспектах та обговорено кроки, які необхідно зробити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами.





Крім того, відбудеться обмін думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних та глобальних питань.



Раніше ми писали, що у столиці Саудівської Аравії завершилися переговори делегацій США та Росії. Вони тривали 4,5 години. Юрій Ушаков, який брав участь у них помічник Путіна, повідомив, що вони «пройшли непогано».