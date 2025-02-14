Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс провели переговоры, во время которых обсудили необходимость активной работы над планом по прекращению войны и сдерживанию Владимира Путина.



Глава украинского государства также подчеркнул важность предоставления Украине реальных гарантий безопасности и сообщил, что переговоры с американской стороной продолжатся.



«Мы будем рады видеть генерала Келлога в Украине в ближайшее время», — отметил Зеленский.



В свою очередь, Джей Ди Вэнс заявил, что встреча была продуктивной, и впереди ожидаются дальнейшие переговоры.



«У нас был ряд плодотворных разговоров, много вещей, за которыми мы должны были следить и работать. И главная цель заключается в том, как это очертил президент Трамп: мы хотим, чтобы война завершилась, мы хотим, чтобы убийства прекратились, но мы хотим достичь прочного, долговременного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в восточной Европе всего через пару лет», — подчеркнул Вэнс.



По словам вице-президента США, в переговорную делегацию войдут государственный секретарь Марк Рубио и спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.



«Для нас важно собраться вместе и начать разговоры, которые необходимы, чтобы закончить это дело», — отметил Вэнс, подчеркнув, что работа над мирными договоренностями продолжится в ближайшие недели и месяцы.



Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он косвенно упомянул Украину, главным образом сосредоточившись на критике европейских партнеров.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным представляет угрозу не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира.