Помощник Путина рассказал, как прошли переговоры представителей РФ и США в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии завершились переговоры представителей США и России. Фото: ТАСС

В столице Саудовской Аравии завершились переговоры делегаций США и России. Они продолжались 4,5 часа. Участвовавший в них помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что они «прошли неплохо», передает ТАСС.

По словам Ушакова, стороны обсудили, что «две великие страны не могут не общаться друг с другом». У делегаций был «серьезный разговор по всем вопросам», заявил он.

Помощник Путина добавил, что «отдельные команды» переговорщиков США и РФ начнут контакты по Украине «в свое время» (когда именно, он не уточнил). Говорить о точной дате встречи Путина и Трампа тоже рано, сказал Ушаков. «Встреча Путина и Трампа вряд ли пройдет на следующей неделе», — отметил Ушаков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп и Путин, возможно, встретятся на следующей неделе.

«Переговоры в Эр-Рияде могут проложить путь к саммиту двух лидеров уже на следующей неделе», — пишет издание.

По словам пресс-секретаря Госдепа, сегодняшняя встреча — это способ «определить, серьезны ли намерения россиян и находятся ли они на одной волне» с США в вопросе прекращения войны в Украине.