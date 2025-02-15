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Путин хочет переговоров с Трампом тет-а-тет и это опасно для всего мира: ключевые заявления Зеленского на Мюнхенской конференции

15 февраля 2025, 13:23

Путин хочет переговоров с Трампом тет-а-тет и это опасно для всего мира: ключевые заявления Зеленского на Мюнхенской конференции

Путин хочет переговоров с Трампом тет-а-тет и это опасно для всего мира: ключевые заявления Зеленского на Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин стремится к переговорам с США без участия Украины и других союзников. Более того, он попытается сделать так, чтобы президент США стоял на Красной площади 9 мая «как реквизит в его спектакле».

«Посмотрите, что пытается сделать Путин. Это его игра. Он хочет переговоров с Америкой тет-а-тет – так же, как перед войной, когда они встретились в Швейцарии и, казалось, собирались переделить мир. Далее Путин попытается сделать так, чтобы президент США стоял на Красной площади 9 мая — в этом году — не как уважаемый лидер, а как реквизит в его спектакле», — сказал Зеленский во время выступления на основной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.

Важно, чтобы Трамп встретился с Киевом раньше, чем с Москвой

Президент подчеркнул, что в переговорах о мире крайне важно, чтобы Дональд Трамп сначала встретился с украинским руководством, а не с Путиным.

«Я сказал, что будет опасно, если первая встреча будет с Путиным, а вторая — с Украиной. И я это донёс до президента Трампа, отметив, что, во-первых, нужно иметь общий взгляд», — заявил Зеленский.

Он также напомнил, что за столом потенциальных переговоров должна быть Европа, поскольку Украина видит свое будущее в ЕС. Зеленский выразил благодарность администрации США за продолжение военной поддержки Украины.

Россия стягивает войска в Беларусь под видом учений

Президент Украины предупредил, что этим летом Россия планирует отправить войска в Беларусь под предлогом «учений».

«У нас есть четкая информация, что этим летом Россия планирует отправить войска в Беларусь под предлогом "учений". А ведь именно так они стягивали силы перед полномасштабным вторжением в Украину. Предназначены ли эти российские силы в Беларуси для нападения на Украину? Возможно. А может — они предназначены для вас», — заявил он, обращаясь к лидерам Европы.

Зеленский напомнил, что Беларусь граничит с тремя странами НАТО и фактически стала плацдармом для российских военных операций против Украины.

Путин блокирует решения НАТО, потому что мир позволяет это

Владимир Зеленский заявил, что не собирается снимать с повестки дня вопрос членства в НАТО, однако сейчас Владимир Путин, по сути, является самым влиятельным членом Альянса, поскольку может блокировать его решения.

«Я не верю в гарантии безопасности без Америки — они будут просто слабыми. Но Америка не даст гарантий, если Европа не обеспечит свою собственную безопасность. Я также не буду снимать с повестки дня членство Украины в НАТО. Но сейчас самым влиятельным членом НАТО, кажется, является Путин – потому что его прихоти способны блокировать решения Альянса», — иронизировал президент.

Он напомнил, что именно украинская армия остановила Россию — не войска НАТО, а народ Украины.

Украина нуждается в армии численностью до 1,5 миллиона человек

Для защиты украинской границы и обеспечения безопасности страны необходимо содержать армию в 1,3–1,5 миллиона человек, отметил Владимир Зеленский.

«Эти большие вооруженные силы будут нужны именно сейчас, если мы не являемся членом НАТО. Нам потребуется армия, которая могла бы конкурировать с российской. А там миллион триста — миллион 500 тысяч военнослужащих. Это значит, что нам нужны соответствующие ресурсы», — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что для этого Украина должна получать стабильное финансирование и военную поддержку от западных союзников.

Нужно провести линию безопасности в Европе

Президент предложил создать новую линию безопасности в Европе, которая пройдёт по восточным границам Украины, Беларуси, стран Балтии и Финляндии.

«Мы считаем, что ядром любых гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. Или — если не это — то условия, которые позволят нам построить другое НАТО, прямо здесь, в Украине. Потому что между войной и миром всегда будет граница. Где она будет проведена и насколько прочной окажется — зависит от нас», — отметил он.

По мнению Зеленского, самой надежной линией безопасности для Европы должна стать граница между демократическими странами и Россией.

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