На Покровском направлении во время строительства фортификаций российский дрон убил двух человек

На строительстве фортификаций на Покровском направлении погибли двое работников. Фото: Автомагистраль-Юг

Компания «Автомагистраль-Юг» сообщила о гибели двух своих работников, которые строили фортификации на Покровском направлении. Еще один работник — получил тяжелое ранение.



«Возле одного из военных опорных пунктов вражеский дрон попал в технический автомобиль компании, водитель и работник погибли на месте. Третьего пассажира удалось вытащить из горящей машины и спасти», — говорится в сообщении.





В компании добавили, что это не первый случай, в январе в результате сброса с БПЛА были ранены несколько сотрудников. Фортификации неоднократно накрывались из РСЗО.



Ранее мы писали, что на Покровском направлении Bradley при поддержке штурмовиков ОШБ «СКАЛА» зачистили систему траншей.