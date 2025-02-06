На Покровском направлении во время строительства фортификаций российский дрон убил двух человек

Компания «Автомагистраль-Юг» сообщила о гибели двух своих работников, которые строили фортификации на Покровском направлении. Еще один работник — получил тяжелое ранение.
«Возле одного из военных опорных пунктов вражеский дрон попал в технический автомобиль компании, водитель и работник погибли на месте. Третьего пассажира удалось вытащить из горящей машины и спасти», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что это не первый случай, в январе в результате сброса с БПЛА были ранены несколько сотрудников. Фортификации неоднократно накрывались из РСЗО.
Ранее мы писали, что на Покровском направлении Bradley при поддержке штурмовиков ОШБ «СКАЛА» зачистили систему траншей.
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