В Україну прибули президент Єврокомісії та голова Євроради

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Фото: Euronews

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та голова Європейської Ради Антоніу Кошта прибули до Києва. Про це повідомила президент ЄК у соцмережі X у понеділок, 24 лютого.

Мета візиту — участь у зустрічі лідерів країн-партнерів, присвяченій третій річниці початку повномасштабної російської агресії, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.

«У третю річницю брутального вторгнення Росії, Європа у Києві. Ми сьогодні у Києві, бо Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону стоїть не лише доля України. Це доля Європи», — заявила Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, 24 лютого у саміті у Києві візьмуть участь 37 лідерів держав. З них 13 присутні особисто, зокрема лідери країн північної Європи, а також керівництво ЄС.

6 березня Європейська Рада проведе позачергове засідання щодо обговорення безпеки України та Європи.