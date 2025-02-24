Зеленський та Трамп можуть зустрітися у Білому домі: президент США назвав, для чого

Президент США Дональд Трамп зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив сам Трамп перед переговорами з президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі.
За його словами, Зеленський може приїхати до США цього чи наступного тижня, щоб підписати договір про українські рідкісноземельні ресурси.
«І це було б добре. Я б із задоволенням зустрівся з ним в Овальному кабінеті», – сказав Трамп.
Президент США стверджує, що Вашингтон та Київ близькі до підписання цього договору.
«Договір опрацьовується. Думаю, ми дуже близькі до досягнення угоди», – заявив він.
Нагадаємо, що на захоплених територіях України знаходяться корисні копалини на 350 мільярдів доларів.