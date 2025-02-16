Более 1700 оккупантов и много техники: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

За минувшие сутки, с 15 на 16 февраля, потери российской армии составили 1730 солдат. Кроме того, Силы обороны уничтожили 11 артсистем, 84 ББМ и 36 БПЛА. Об этом передает Генеральный штаб.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 858 390 (+1730) чел;

танков — 10 073 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 21 011 (+84) ед;

артиллерийских систем — 23 185 (+11) ед;

РСЗО — 1283 ед;

средства ПВО — 1067 ед;

самолетов — 370 ед;

вертолетов — 331 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня —25 377 (+36) ед;

крылатых ракет — 3063 ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок — 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 37 456 (+77) ед;

специальной техники — 3749 (+2) ед.



С начала широкомасштабной войны потери российской армии составили 858 390 человек.



Ранее мы писали, что российская армия продвинулась в районах двух населенных пунктов Донецкой области.