Более 1700 оккупантов и много техники: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

За минувшие сутки, с 15 на 16 февраля, потери российской армии составили 1730 солдат. Кроме того, Силы обороны уничтожили 11 артсистем, 84 ББМ и 36 БПЛА. Об этом передает Генеральный штаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.25 ориентировочно составили:
С начала широкомасштабной войны потери российской армии составили 858 390 человек.
Ранее мы писали, что российская армия продвинулась в районах двух населенных пунктов Донецкой области.
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