Дрон РФ вдарив по екопарку під Харковом, загинули тварини. Фото: Генпрокуратура

Російський безпілотник атакував екопарк у селі Лісне, передмісті Харкова, у ніч на 3 березня. Унаслідок удару зруйновано вольєри, загинули тварини.



Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Дрон РФ вдарив по екопарку під Харковом, загинули тварини. Фото: Генпрокуратура

Слідчі документують наслідки удару та фіксують воєнні злочини, вчинені російськими військовослужбовцями.

Нагадаємо, російська окупаційна армія атакувала дронами Чернігівську область, удар припав на одну з ферм у Ніжинському районі.