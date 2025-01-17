Эвакуация из Покровска: вывозят не только людей, но и животных ►

Прифронтовой Покровск в Донецкой области терпит российские обстрелы каждый день. Власти призывают жителей эвакуироваться. Полицейские также помогают людям выезжать. На днях экипаж «Белый ангел» вывез пожилых и маломобильных жителей вместе с их домашними любимцами — тремя собаками и кошкой.



Один из спасенных нуждался в немедленной медицинской помощи, мужчина не мог самостоятельно двигаться. Правоохранители доставили больного в больницу.



Из-за близости фронта эвакуировать жителей приходится под прицельными ударами российской армии, напоминают в полиции. Совместно с подразделением «Белый ангел» работает группа ГСЧС «Феникс».

В зоне активный боевых действий на Донетчине проживают около 45 тысяч населения, из них 239 детей. В пяти населенных пунктах, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, остается 19 несовершеннолетних.