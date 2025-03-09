Головне за день: США не відновлять допомогу після підписання угоди. Атака по Дружківці

Політика



США не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини. Крім того, американський президент хоче побачити зміни щодо президента Володимира Зеленського до переговорів, повідомляє NBC news. За словами представника адміністрації США та іншого чиновника, Трамп хоче, щоб угода, яка дасть США частку у мінеральних ресурсах України, була підписана. При цьому американський лідер хоче, щоб його український колега був готовий піти на поступки, зокрема віддати території України Російської Федерації.



Суспільство



5 березня 2014 року у Донецьку відбувся найбільший мітинг на захист єдності України, на який зібралося понад 10 тисяч людей. У березні 2024 року "Новини Донбасу" опублікували відео з нагоди 10-річчя цього мітингу в Донецьку. Тільки на нашому каналі у YouTube ролик набрав понад 280 тисяч переглядів. Водночас під відео ми побачили багато коментарів із прокремлівськими наративами та відвертими фейками. Написали їх справжні прихильники Путіна чи працівники ботоферм, ми не знаємо. При цьому ми достеменно знаємо, як розвіяти популярні російські міфи про український Донбас.



Starlink є основою для української армії, без цієї системи лінія фронту впала б. Відповідну заяву зробив генеральний директор SpaseX Ілон Маск у соцмережі Х. Він закликав до миру, наголосивши, що його обурює війна в Україні.



Бойові дії



Російська армія ввечері 8 березня атакувала Дружківку, 12 людей поранено, є інформація про постраждалу дитину, 90 квартир залишилися без газопостачання.



У Покровську під час російського обстрілу загинув місцевий житель, ще двоє людей поранено. Окрім цього, російські війська атакували Слов'янськ та Костянтинову, є пошкодження без потерпілих.