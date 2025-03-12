Вражеские удары по Константиновке: есть раненые и разрушения

Результат российского удара по Константиновке. Фото: ГСЧС Донецкой области

Константиновка вновь оказалась под вражеским огнем. В результате российских обстрелов зафиксированы пожары, разрушения и пострадавшие. Об этом сообщает ГСЧС Украины.



11 марта из-за обстрелов загорелся строительный мусор в промышленной зоне. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не дав ему распространиться.

Результат российского удара по Константиновке. Фото: ГСЧС Донецкой области

Ночью 12 марта один из снарядов попал в жилую пятиэтажку — в квартире на втором этаже вспыхнули вещи. Спасатели быстро потушили огонь, предотвратив его распространение.



Еще один удар пришелся по грузовому автомобилю. Пламя охватило транспортное средство, но пожарные сумели локализовать возгорание и не допустили дальнейших разрушений.

Результат российского удара по Константиновке. Фото: ГСЧС Донецкой области

В результате атак ранены четверо мирных жителей. Повреждены 14 жилых домов, административное здание, пять автомобилей, линии электропередач и газопроводы.

Напомним, россияне ночью ракетами «Смерч» с фугасной частью ударили по Константиновке.