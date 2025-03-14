Армія РФ активізувалася на Сіверському напрямку: активно застосовують дрони

РФ активізувалася на населеному пункті Білогорівка на Сіверському напрямку. Фото: скріншот

Російська армія активізувалася поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець у прямому ефірі «Суспільне. Студія».



«Противник у рази активніше почав застосовувати FPV-дрони, важче стало заводити та виводити особовий склад на позиції та з позицій. Десь, на жаль, доводиться особовий склад задля збереження життя тримати довше на позиціях. Ворог активно проводить штурмові дії та насичення для того, щоб надалі штурмувати населений пункт Білогорівка», — зазначив він.



За словами Запорожця, у південній частині Сіверського напряму серйозної активності окупантів не видно після того, як їхні наступальні дії нещодавно зазнали невдачі.



«Але ворог застосовує таку складову, як мотоцикли. Десь намагаються кудись дістатися, погода сприяє», — зазначив речник.



Раніше ми писали, що українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.