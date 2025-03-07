В Мариуполе на месте снесенного дома строят жилье в ипотеку. Фото: Мариупольский горсовет

В Мариуполе на месте снесенного дома оккупанты начали строительство нового жилого комплекса, но не компенсационного жилья, а квартир под ипотеку. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.



По данным оккупационных каналов, на месте бывшего дома №59 на ул. Киевской началась разработка котлована для ЖК «Олимпийский».

В Мариуполе на месте снесенного дома строят жилье в ипотеку. Фото: Мариупольский горсовет

Однако, вместо обещанного жилья для пострадавших мариупольцев, квартиры будут продавать в ипотеку. При этом строительство так называемого компенсационного жилья оккупанты фактически свернули, оставив более 18 тысяч жителей без крыши над головой.

В Мариуполе на месте снесенного дома строят жилье в ипотеку. Фото: Мариупольский горсовет

Мариупольцы возмущены ситуацией: «Когда что-то будет для людей? Все для кого-то другого! Опять ипотека! А вы живите где хотите. Мы никому не нужны», — комментируют горожане.

Ранее жители захваченного РФ Мариуполя обратились к Путину, по словам мариупольцев их выселили из дома, в котором уже три года идет ремонт.