Звільнено Надію на Луганщині: контроль відновлено

ЗСУ звільнили Надію на Луганщині. Фото: кадр із відео

Населений пункт Надія на Луганщині звільнено. Про це повідомляє офіційний канал 3-ї штурмової бригади (3 ОШБр).







Згідно з повідомленням, силами бригади, насамперед 1-го штурмового батальйону, було відновлено контроль над населеним пунктом. Загальна площа звільнених територій склала 3 квадратних кілометри.

Просування ЗСУ в Луганській області. Фото: кадр із відео

Як зазначив командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький, взяття Надїї стало результатом двох місяців зусиль противника і втрати двох механізованих полків - 752-го і 254-го 20-ї армії РФ, які були «стерті в нуль».