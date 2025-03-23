Російський обстріл Херсона: двоє постраждалих, один у важкому стані

Сьогодні, 23 березня 2025 року, близько 10:00 російські окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. Унаслідок обстрілу мінно-вибухову травму та осколкові поранення отримала 62-річна жінка. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



Жінку доправили в лікарню співробітники поліції. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.



Також у важкому стані госпіталізовано 66-річного херсонця з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями голови та грудної клітини.

Нагадаємо, 22 березня російські війська вбили трьох мирних жителів Донецької області у місті Покровськ.