США домагаються розширення перемир'я в Чорному морі — Білий дім

Переговорна делегація США, яка перебуває в Саудівській Аравії, прагне розширити «енергетичне» перемир'я на Чорне море, щоб відновити цивільне судноплавство. Про це повідомила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.



«Ви згадали Чорне море — ми, звичайно, маємо переговорні групи. Вони збираються в Саудівській Аравії, щоб обговорити розширення режиму припинення вогню до Чорного моря, на шляху до повного припинення вогню, який завжди є нагородою — це нагорода зараз, немає іншої нагороди — повністю відновити комерційну діяльність», — заявила Брюс на брифінгу.



За її словами, США продовжують контакти і з Росією, і з Україною, наполягаючи на потребі компромісів.



«Президент Зеленський домовився про часткове припинення вогню проти енергетичної інфраструктури та підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню», — зазначила вона.



Брюс додала, що технічні переговори з цього питання продовжуються, і Вашингтон сподівається на успішний результат.



Прессекретарка Держдепу наголосила, що обговорення деталей переговорів наразі неможливе, але головна мета залишається незмінною.



«Те, що ми знаємо… є насамперед у нашій свідомості — це забезпечення миру у цьому регіоні, у цих двох країнах, що навіть більше, ніж у регіоні, у всьому світі. І це унікальна річ, над якою зараз працюють у Саудівській Аравії. Це єдине, на чому зосередився президент Трамп», — заявила Брюс.



Відповідаючи на запитання журналістів про те, як Вашингтон планує справлятися з недовірою Києва, Брюс заявила: «Йдеться не про довіру чи про те, з ким ви маєте справу, чи подобаються вони вам чи ні, чи про те, що це за динаміка. Питання, чим ви закінчуєте? Це те, що робить різницю і чого хочуть усі?».



Вона наголосила, що кожне прийняте рішення може коштувати людським життям, тому фокус має залишатися на дипломатичних переговорах та пошуку мирного рішення.



«Люди, які були живі вчора, сьогодні не живі. Люди, які живі сьогодні, не будуть живі завтра… єдине, що призводить нас до миру — це розмови, які відбуваються, технічні обговорення, переговори та дипломатичні маневри», — підсумувала представниця Держдепу.



Раніше спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Уіткофф заявив, що кінцевою метою поточного етапу переговорів США з Україною та Росією є тимчасове припинення вогню на 30 днів із подальшим обговоренням постійного світу.

Росія продовжує обстрілювати мирні міста України. Двоє людей загинули і одна поранена внаслідок чергових атак російських окупантів на Донеччині 23 березня. У Херсоні постраждали двоє людей, кілька приватних будинків отримали значні пошкодження, виникли три пожежі. Вдень армія РФ завдала ракетного удару по густонаселеному житловому кварталі Сум, поранено 88 осіб, серед них 17 дітей.