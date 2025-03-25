Росія на переговорах із США домагається повного контролю над чотирма областями України — ЗМІ

Російська делегація на переговорах із США у Саудівській Аравії вимагає передати під свій контроль території чотирьох областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Про це пише The Moscow Times із посиланням на власні джерела.

Наголошується, що Кремль розраховує отримати контроль над цими регіонами в їхніх адміністративних кордонах, незважаючи на те, що фактично не контролює повністю жодного з них.

«Володимир Путін політично не може собі дозволити втратити ці території, і Росія має намір за будь-яку ціну закріпити над ними контроль. У Конституції немає механізму виходу регіонів зі складу Росії. Нам потрібна вся Запорізька та вся Херсонська область», — сказало джерело видання.

Інший співрозмовник, який є чинним російським чиновником, зазначив, що Москва сподівається на те, що США чинитимуть тиск на Україну і вимагатимуть повністю вивести свої війська з окупованих Росією областей.

«Або Трамп вплине на них, щоб вони пішли, або нам скажуть: "Вступайте в затяжні переговори та паралельно використовуйте військову силу для встановлення контролю". Це найгірший для нас варіант, тому що форсування річок завжди хвороблива операція», — пояснив чиновник.

Водночас, за даними журналістів, РФ може спробувати захопити частину Дніпропетровської чи Сумської області, щоб потім запропонувати їхній обмін на Херсон та Запоріжжя.

«Ми сподіваємося знайти варіант, за якого не доведеться форсувати Дніпро та штурмувати Херсон. Дуже сподіваюся, що до цього не дійде. Це означатиме для нас тисячі втрат», — наголосило джерело видання.