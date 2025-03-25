Війська РФ вдарили по Запорізькому району: є поранені

Наслідки російського удару по Запорізькому району. Фото: ОВА

Війська РФ у ніч проти 25 березня били дронами-камікадзе по Запорізькому району, поранено двох людей. Про це заявив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, постраждали 58-річна жінка та 30-річний чоловік. Медики надали їм усю необхідну допомогу, від шпиталізації постраждалі відмовилися.

Крім двох постраждалих, відомо, що внаслідок ударів в одному із сіл Запорізької області було частково зруйновано приватний будинок, а також пошкоджено господарські будівлі та авто.