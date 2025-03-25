Росія не прийняла спільну заяву зі США в Ер-Ріяді «через позицію України» — Чижов

Спільну заяву за підсумками вчорашніх переговорів США та РФ в Ер-Ріяді не було ухвалено через «позицію України». Про це заявив заступник голови оборонного комітету Радфеду РФ Володимир Чижов в ефірі телеканалу «Росія 24», передає 25 березня російське видання «Головний регіональний».

«Вони сиділи 12 годин і начебто погодили спільну заяву, яка, однак, не була прийнята через позицію України, це теж дуже характерно і симптоматично», — заявив Чижов.

Зазначається, що Чижов назвав зустріч американської та російської делегацій в Ер-Ріяді «ланкою в ланцюзі» контактів між США та РФ, які почалися з телефонної розмови глави Кремля Володимира Путіна та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Офіційних повідомлень про результати переговорів від американської та української сторони на час публікації матеріалу не було.

Раніше повідомлялося, що 25 березня завершився ще один раунд переговорів делегацій США та України у столиці Саудівської Аравії.