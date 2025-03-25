«Білі янголи» з приватного сектору Покровська вивезли ще п`ятьох цивільних

Поліція продовжує вивозити цивільних. Фото: скриншот з відео

У прифронтовому Покровську Донецької області продовжується евакуація місцевого населення. Поліцейський екіпаж «Білі янголи» вивезли із зруйнованого району 5 осіб — 4 жінок та одного чоловіка. Про це повідомила поліція.



«Поліцейським вдалося заїхати до приватного сектору, який нещодавно зазнав авіаційного обстрілу. Будинки розбомблені вщент. В одному з них після удару заблокувало вихід, тому мешканець був змушений евакуюватись через розбите вікно», — йдеться у повідомленні.



Як відомо, російські військові стежать за евакуаційними автобусами за допомогою дронів, проте поліцейським вдалося вивести цивільних у безпечне місце.



Наразі люди перебувають у Дніпропетровській області.



Раніше ми писали, що поліцейський екіпаж «Білий ангел» вивіз із села Запоріжжя Волноваського району Донецької області цивільних, серед них троє неповнолітніх.