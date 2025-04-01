Чиновницю ТЦК за побиття чоловіка з бронею заарештували у Вінниці

Заступник начальника ТЦК та один із співробітників намагалися силою змусити чоловіка відмовитися від броні. Фото: ДБР

Вінницький суд відправив під варту без права внесення застави заступника начальника ТЦК та її спільника, які побили військовозобов'язаного. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

«Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для чиновниці Вінницького ОМ ТЦК та СП та її спільника, які жорстоко побили громадянина. Обидва підозрювані залишаться під вартою без права внесення застави», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався у вересні минулого року, коли потерпілий, який працював на підприємстві критичної інфраструктури та мав бронювання, звернувся до ТЦК для оновлення своїх даних.

«Його направили до заступниці керівника ТЦК, яка була незадоволена його поведінкою та почала змушувати підписати анкету військовозобов'язаного та відмовитися від бронювання», — розповіли у ДБР.

Раніше чиновниці ТЦК та її колишньому підлеглому повідомили про підозру за фактом перевищення службових повноважень військовослужбовцям, що завдало істотних збитків, скоєних в умовах воєнного стану групою осіб (ч.1 ст.28, ч.5 ст.426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.