Под оккупированным Енакиево попал под удар поселок: повреждены дома, есть раненые

Последствия удара по оккупированной Софиевке. Фото: соцсети

Вечером 4 марта под обстрел попал оккупированный поселок Софиевка Донецкой области. Об этом стало известно из заявления главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.



По его словам, ранения средней степени тяжести получили девочка 2017 года рождения и женщина 1963 года рождения.



«Два дома полностью уничтожены. Повреждены еще два дома, линии электропередачи, газопровод и два частных автомобиля», – сказал он.



Пушилин, как и всегда, обвинил ВСУ в обстреле поселка. Однако кто и чем действительно ударил – пока неизвестно.

Напомним, что утром 4 марта войска РФ нанесли удар по Константиновской громаде на Донетчине, в результате чего есть повреждения.