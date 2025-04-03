Окупанти в Запорізькій області кидають поранених без евакуації — АТЕШ

Російське командування відмовляється евакуювати поранених солдатів у Запорізькій області. Про це повідомляє рух опору «АТЕШ» із посиланням на свого агента серед військовослужбовців 70-го мотострілецького полку ЗС РФ.



За його даними, окупанти все частіше використовують тактику малих груп без залучення техніки. У разі поранення бійців ніхто не евакуює — їх залишають «на удачу».



Раніше командування хоча б на словах обіцяло евакуацію, але тепер прямо заявляє, що не ризикуватиме технікою заради кількох солдатів. Це підірвало моральний дух російських військовослужбовців, і багато хто намагається уникнути участі в боях або перевестися в інші підрозділи.

Нагадаємо, за даними агентів «АТЕШ» зі Скадовська, 16 березня Збройні сили України завдали успішного удару по розташуванню російських військових у дитячому таборі «Орлятко».