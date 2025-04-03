Пам'ятник Шевченку з Покровська здобуде тимчасовий дім у Дніпропетровській області

Пам'ятник Шевченку у Покровську. Фото: 06239.com.ua

Скульптурну композицію Тараса Шевченка, яку евакуювали з прифронтового Покровська Донецької області, планують встановити у місті Самар на Дніпропетровщині. Про це повідомила Покровська міська адміністрація.



«Між громадами досягнуто домовленості щодо встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку, який до початку повномасштабної агресії був символом Покровська, в центральній частині міста Самар», — йдеться у повідомленні.



Пам'ятник перебуватиме у Самарі до закінчення війни та настання мирного часу.



Крім того, Самарівська громада допомогла з транспортуванням та розміщенням спортивного обладнання з Покровська.



Співпраця між громадами закріплена меморандумом, який передбачає взаємну підтримку під час війни, а також партнерство для розвитку територій в мирний час.

Скульптурна композиція, присвячена Тарасу Шевченку, складається із бронзи та граніту. Її загальний розмір – 13 на 6 метрів. Основа виконана у вигляді триярусної стилобатної конструкції, яку увінчала бронзова скульптура: Шевченко, який сидить на стільці, а поряд з ним — порожній стілець для городян. Його встановили у 2019 році.