Пам'ятник Шевченку з Покровська здобуде тимчасовий дім у Дніпропетровській області

Скульптурну композицію Тараса Шевченка, яку евакуювали з прифронтового Покровська Донецької області, планують встановити у місті Самар на Дніпропетровщині. Про це повідомила Покровська міська адміністрація.
«Між громадами досягнуто домовленості щодо встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку, який до початку повномасштабної агресії був символом Покровська, в центральній частині міста Самар», — йдеться у повідомленні.
Пам'ятник перебуватиме у Самарі до закінчення війни та настання мирного часу.
Крім того, Самарівська громада допомогла з транспортуванням та розміщенням спортивного обладнання з Покровська.
Співпраця між громадами закріплена меморандумом, який передбачає взаємну підтримку під час війни, а також партнерство для розвитку територій в мирний час.
Скульптурна композиція, присвячена Тарасу Шевченку, складається із бронзи та граніту. Її загальний розмір – 13 на 6 метрів. Основа виконана у вигляді триярусної стилобатної конструкції, яку увінчала бронзова скульптура: Шевченко, який сидить на стільці, а поряд з ним — порожній стілець для городян. Його встановили у 2019 році.