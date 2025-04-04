РФ дронами вдарила по Київщині: зафіксовано пожежі, є постраждалі

Росіяни атакували Київщину. Фото: Микола Калашник

У п'ятницю, 4 квітня, російські війська атакували Київську область за допомогою дронів. Унаслідок обстрілів спалахнули пожежі, є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.



Як зазначається, о 7:50 у Броварському районі сталася пожежа в автосалоні, знищено шість автомобілів. Рятувальники ліквідували спалах.



Крім того, пошкоджено адміністративну будівлю. Також на території паркування знищено два автомобілі, пошкоджено вісім вантажівок, 11 легковиків та автобус. Крім цього, пошкодження отримали приміщення СТО.





Двоє цивільних постраждали.



«Тілесні ушкодження отримав 61-річний чоловік. Потерпілому надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.



Також пошкоджено ще дві автозаправні станції, адміністративну будівлю та автомобіль.



Раніше ми писали, що російські окупанти в ніч на 4 квітня запустили по Україні 78 дронів з різних напрямків. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 42 БПЛА.