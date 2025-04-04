Понад два мільйони гривень заробітку за рік та сотні тисяч у банку. Що декларує родина голови Покровської МВА Сергія Добряка

Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Фото: Покровська МВА

30 березня голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк подав декларацію за 2024 рік. Про це стало відомо із даних Єдиного державного реєстру декларацій.



«Новини Донбасу» розповідають, що родина начальника Покровської МВА задекларувала за минулий рік.



Нерухомість



У Покровську Сергій Добряк має право безоплатного користування приватним будинком загальною площею 222 квадратних метри. Нерухомістю володіє громадянка України.



В нині окупованій і зруйнованій Авдіївці дружина Добряка декларує квартиру загальною площею 42,9 квадратних метра.



Доходи



Сергій Добряк за 2024 рік на посаді голови Покровської міської військової адміністрації заробив 2 023 270 гривень.



Добряк також від одного з українських банків отримав відсотки у розмірі 37 435 гривень.



Банківські рахунки



Начальник Покровської МВА на рахунку в одному з українських банків зберігає 380 469 гривень.

Нагадаємо, що «Новини Донбасу» розповідали, що задекларувала за 2024 рік родина мера Бахмута Олексія Реви.