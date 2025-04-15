Дрони атакували позицію ЗС РФ у Курській області, чути детонацію БК

Удар дронів по військах РФ на Курщині

У Курській області зафіксовано влучання по позиції російських військ, після чого почалася детонація боєкомплекту. Відео з наслідками атаки опублікував телеграм-канал «Exilenova+».



За словами авторів відео, «згоріло все». Знищено житло, особисті речі, будматеріали та систему виявлення дронів «Булат».



При цьому сам «Булат» раніше зафіксував масовий проліт БпЛА, що дозволило російським військовим евакуюватися. Проте є поранені.



«Вибуховою хвилею посікло хлопців, але, слава Богу, всі живі», - йдеться в повідомленні