ЗСУ оновили програму підготовки для «обмежено придатних» з 1 травня

У Збройних силах України оновили програму базової загальної військової підготовки (БЗВП) для військовослужбовців категорії «обмежено придатних», інформує Генштаб ЗСУ.



Йдеться про тих, хто за рішенням військово-лікарської комісії може проходити службу тільки в тилових частинах. Відповідне рішення ухвалив Головнокомандувач ЗСУ.

Нова програма почне діяти з 1 травня. Вона передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця замість 45 діб;

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот чи взводів).

Зміни стосуються як новобранців, так і тих, хто раніше проходив навчання на військових кафедрах або повторно проходить БЗВП. Мета змін — знизити навантаження на боєздатних військовослужбовців у частинах забезпечення, охорони, ТЦК і СП, військових вишах, медпідрозділах, логістиці та зв'язку.



Також це дасть змогу доукомплектувати тилові та допоміжні підрозділи з урахуванням рекомендацій Уповноваженого Президента із захисту прав військовослужбовців.