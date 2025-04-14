Після удару по Сумах у лікарнях залишаються 39 поранених

У лікарнях Сум досі перебувають 39 поранених, які постраждали внаслідок ракетної атаки по місту 13 квітня. Про це повідомляє видання «Кордон.Медіа».
Серед госпіталізованих — 9 дітей. У важкому стані залишаються 11 осіб, включно з трьома дітьми. У Сумській обласній військовій адміністрації нагадали, що 14, 15 і 16 квітня оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок удару.
«Внаслідок ворожої атаки по центру Сум загинули 34 особи, зокрема двоє дітей. 120 людей травмовано, серед них 15 дітей», - йдеться у повідомленні ОВА.
Раніше патрульна поліція Сумської області опублікувала кадри перших хвилин після ракетного удару військ РФ по Сумах.
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