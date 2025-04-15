США заблокували заяву G7 про засудження удару РФ по Сумах

Суми після ракетного удару РФ. Фото: facebook/zelenskyy.official

США зірвали спільну заяву «Великої сімки» (G7), яка мала засудити один із найбільш смертоносних ракетних ударів Росії по Україні 2025 року. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з дипломатичним листуванням.



Йдеться про атаку на Суми у Вербну неділю. Росія випустила по місту дві балістичні ракети малої дальності, одна з яких була оснащена касетними боєприпасами. Удар припав за часом на ранкову церковну службу.



За словами президента Володимира Зеленського, жертвами атаки стали щонайменше 35 осіб, ще 119 дістали поранення, зокрема діти. Адміністрація Дональда Трампа заявила союзникам, що не може підписати заяву, яка засуджує напад, оскільки працює над збереженням простору для перемовин із Москвою.



Також відомо, що зустрічі між представниками Білого дому і Кремля тривають. За інформацією джерел Bloomberg, Трамп назвав удар по Сумах «жахливим» у коментарі журналістам, але не уточнив, чи вважає Росію винною, заявивши лише, що «вона, можливо, зробила помилку».



За два дні до атаки президент РФ Володимир Путін провів у Санкт-Петербурзі майже п'ятигодинну зустріч з особистим представником Трампа — Стівом Віткоффом. За його словами, сторони обговорювали припинення вогню та можливості «перебудови» відносин між США та РФ.



Канада, яка головує в G7, підтвердила, що без згоди США оприлюднити заяву неможливо. Американські офіційні особи відмовилися від коментарів. Попри це, близько 50 країн і міжнародних організацій висловили підтримку Україні після трагедії в Сумах, повідомив Зеленський у своєму зверненні.

Раніше спецпосланець Трампа Стів Уіткофф заявив, що бачить можливість мирної угоди з Путіним, а США та Росія можуть перебудувати відносини через «комерційні можливості».