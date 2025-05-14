В Константиновке прогремели взрывы: предварительно, россияне ударили КАБами

Около 11:30 в среду, 14 мая, в городе Константиновка Донецкой области прогремели взрывы. Об этом сообщает канал «Типичная Константиновка».
Отмечается, что, судя по звуку взрывов, удар был нанесен авиабомбами.
Канала публиковал фото поднимающегося после прилёта дыма.
К этому часу нет информации о пострадавших и разрушениях.
Ранее сообщалось, что в ночь на 14 мая Дружковская громада подверглась российскому обстрелу. По информации начальника ОВА, пострадавших среди мирного населения нет.
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